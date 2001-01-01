Смольняков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1967
Сын: Смольняков Олег Александрович
Мать ребёнка: Смольнякова Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
1979
Сын: Смольняков Вадим Александрович
Мать ребёнка: Смольнякова Надежда Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001