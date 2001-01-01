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Смольняков Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Сын: Смольняков Олег Александрович

Мать ребёнка: Смольнякова Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
1979

Сын: Смольняков Вадим Александрович

Мать ребёнка: Смольнякова Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смольнякова Надежда Фёдоровна

Смерть
2001
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