Столбова (Бабурина) Ефимия Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбова (Бабурина) Ефимия Виссарионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1803

Муж: Столбов Иов Ларионович

1803 ф.134 о.1 д.1812 Метрическая книга Богоявленская Юкаменское (7484475 ) Починка Сылшурского отрок Иов Ларионов сын Столбов Бельского прихода починка Бабуринского Висариона Бурова с дочерью с девко... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Сын: Столбов Прокопий Иоволевич

Отец ребёнка: Столбов Иов Ларионович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Столбов Максим Иоволевич

Отец ребёнка: Столбов Иов Ларионович

Смерть
До 1834

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