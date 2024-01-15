Столбова (Бабурина) Ефимия Виссарионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1803
1803 ф.134 о.1 д.1812 Метрическая книга Богоявленская Юкаменское (7484475 ) Починка Сылшурского отрок Иов Ларионов сын Столбов Бельского прихода починка Бабуринского Висариона Бурова с дочерью с девко... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Сын: Столбов Прокопий Иоволевич
Отец ребёнка: Столбов Иов Ларионович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Столбов Иов Ларионович
Смерть
До 1834