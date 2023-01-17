Моргачева (Шахова) Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
1887
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Бельских Агапия Андреевна
Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Моргачев Прокофий Андреевич
Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно