Моргачева (Шахова) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева (Шахова) Варвара Алексеевна

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Место рождения

Казинка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Казинка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1887

Муж: Моргачев Андрей Михайлович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
1887
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Моргачев Борис Андреевич

Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Бельских Агапия Андреевна

Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Моргачев Прокофий Андреевич

Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Моргачев Илья Андреевич

Отец ребёнка: Моргачев Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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