Камаева (Курилюк) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1965
Дочь: Запорощенко Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Камаев Валентин Антонович
Рождение ребёнка
02.10.1968
Сын: Камаева Владислав Валентинович
Отец ребёнка: Камаев Валентин Антонович
Бракосочетание
Неизвестно