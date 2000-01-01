Камаева (Курилюк) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаева (Курилюк) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1944

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1965

Дочь: Запорощенко Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Камаев Валентин Антонович

Рождение ребёнка
02.10.1968

Сын: Камаева Владислав Валентинович

Отец ребёнка: Камаев Валентин Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камаев Валентин Антонович

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