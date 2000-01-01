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Камаев Валентин Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1937

Дата смерти

06.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937

Отец: Камаев Антон Андреянович

Мать: Антонова Павла Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1965

Дочь: Запорощенко Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Камаева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
02.10.1968

Сын: Камаева Владислав Валентинович

Мать ребёнка: Камаева Александра Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камаева Александра Алексеевна

Смерть
06.01.1990
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