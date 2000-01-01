Камаев Валентин Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1937
Дата смерти06.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1937
Рождение ребёнка
19.07.1965
Дочь: Запорощенко Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Камаева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
02.10.1968
Сын: Камаева Владислав Валентинович
Мать ребёнка: Камаева Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1990