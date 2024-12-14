Языкова (Данзас) Мария Антоновна
женский, родилась 05.01.1836
умерла Неизвестно
МатьГудович (Закревская) Елизавета Дмитриевна28.08.1815 г.р.
ОтецДанзас Антон Карлович03.05.1805 г.р.
Супруги
Языков Григорий Петрович06.06.1835 г.р.
Дети
Языков Андрей Григорьевич20.04.1861 г.р.
Языкова Аделаида Григорьевна01.12.1863 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1836
Бракосочетание
06.07.1860
Рождение ребёнка
20.04.1861
Сын: Языков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1863
Дочь: Языкова Аделаида Григорьевна
Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1865
Дочь: Языкова Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Языков Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Языков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович
Рождение ребёнка
02.04.1872
Сын: Языков Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно