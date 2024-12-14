Языкова (Данзас) Мария Антоновна 05.01.1836 — найти родственников по фамилии на Familio

Языкова (Данзас) Мария Антоновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 05.01.1836

умерла Неизвестно

Мать
Гудович (Закревская) Елизавета Дмитриевна28.08.1815 г.р.
Отец
Данзас Антон Карлович03.05.1805 г.р.
Супруги
Языков Григорий Петрович06.06.1835 г.р.
Дети
Языков Андрей Григорьевич20.04.1861 г.р.
Языкова Аделаида Григорьевна01.12.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1836

Отец: Данзас Антон Карлович

Мать: Гудович (Закревская) Елизавета Дмитриевна

Бракосочетание
06.07.1860

Муж: Языков Григорий Петрович

Рождение ребёнка
20.04.1861

Сын: Языков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
01.12.1863

Дочь: Языкова Аделаида Григорьевна

Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович

Рождение ребёнка
04.06.1865

Дочь: Языкова Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
1866

Сын: Языков Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Языков Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Языков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович

Рождение ребёнка
02.04.1872

Сын: Языков Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Языков Григорий Петрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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