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Дурасова Пелагея Тихова

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Тихов Арсений Васильевич

Мать: Тихова Гликерия Михайловна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.01.1886

Муж: Дурасов Федор Никанорович

Рождение ребёнка
02.11.1888

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1891

Сын: Дурасов Павел Федорович

Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.09.1892

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.09.1894

Сын: Дурасов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1897

Сын: Дурасов Иван Федорович

Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1900

Дочь: Майорова Вера Дурасова

Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1903

Дочь: Зоя Федоровна

Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1905

Сын: Дурасов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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