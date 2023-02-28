Дурасова Пелагея Тихова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
22.01.1886
Рождение ребёнка
02.11.1888
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович
Рождение ребёнка
14.01.1891
Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович
Рождение ребёнка
30.09.1892
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович
Рождение ребёнка
16.09.1894
Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович
Рождение ребёнка
10.08.1897
Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович
Рождение ребёнка
10.09.1900
Дочь: Майорова Вера Дурасова
Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович
Рождение ребёнка
13.02.1903
Дочь: Зоя Федоровна
Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович
Рождение ребёнка
01.10.1905
Отец ребёнка: Дурасов Федор Никанорович
Смерть
Неизвестно