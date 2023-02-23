Тихова Гликерия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихова Гликерия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

31.10.1880

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Сыромятникова Клавдия Тихова

Отец ребёнка: Тихов Арсений Васильевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Дурасова Пелагея Тихова

Отец ребёнка: Тихов Арсений Васильевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1872

Дочь: Евдокия Арсеньевна

Отец ребёнка: Тихов Арсений Васильевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1873

Дочь: Марфа Арсентьевна

Отец ребёнка: Тихов Арсений Васильевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Залетова Александра Тихова

Отец ребёнка: Тихов Арсений Васильевич

Смерть
31.10.1880
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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