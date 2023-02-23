Тихова Гликерия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти31.10.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Сыромятникова Клавдия Тихова
Отец ребёнка: Тихов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Дурасова Пелагея Тихова
Отец ребёнка: Тихов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1872
Дочь: Евдокия Арсеньевна
Отец ребёнка: Тихов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1873
Дочь: Марфа Арсентьевна
Отец ребёнка: Тихов Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Залетова Александра Тихова
Отец ребёнка: Тихов Арсений Васильевич
Смерть
31.10.1880