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Дурасов Сергей Федорович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1894

Отец: Дурасов Федор Никанорович

Мать: Дурасова Пелагея Тихова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1914

Жена: Дурасова Мария Данилина

Рождение ребёнка
14.12.1914

Дочь: Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Дурасова Мария Данилина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1925

Дочь: Раиса Сергеевна

Мать ребёнка: Дурасова Анна Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурасова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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