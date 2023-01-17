Дурасов Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения16.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1894
Отец: Дурасов Федор Никанорович
Мать: Дурасова Пелагея Тихова
Бракосочетание
05.?.1914
Жена: Дурасова Мария Данилина
Рождение ребёнка
14.12.1914
Дочь: Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Дурасова Мария Данилина
Рождение ребёнка
28.12.1925
Дочь: Раиса Сергеевна
Мать ребёнка: Дурасова Анна Петровна
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дурасова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно