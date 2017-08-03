Щетинина (Андреева) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1935
Дата смерти03.08.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1957
Дочь: Боброва Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Щетинин Николай Федорович
Рождение ребёнка
28.07.1959
Дочь: Гирко Галина Николаевна
Отец ребёнка: Щетинин Николай Федорович
Смерть
03.08.2017