Щетинина (Андреева) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинина (Андреева) Зинаида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1935

Дата смерти

03.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1935

Отец: Андреев Дмитрий Степанович

Мать: Киреева Пелагея Евтеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щетинин Николай Федорович

Рождение ребёнка
29.11.1957

Дочь: Боброва Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Щетинин Николай Федорович

Рождение ребёнка
28.07.1959

Дочь: Гирко Галина Николаевна

Отец ребёнка: Щетинин Николай Федорович

Смерть
03.08.2017

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