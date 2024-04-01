Рекин Ефим Кананир Г. Омска Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРекин Ефим Кананир Г. Омска Дмитриев

Рекин Ефим Кананир Г. Омска Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1816

Отец: Рекин Дмитрий Иванов

Мать: Рекина Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
14.09.1844

Сын: Рекин Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Рекина Гликерья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Малышева Анна Ефимова

Мать ребёнка: Рекина Гликерья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекина Гликерья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рекина Гликерья Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close