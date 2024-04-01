Рекин Ефим Кананир Г. Омска Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1816
Отец: Рекин Дмитрий Иванов
Мать: Рекина Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
14.09.1844
Сын: Рекин Михаил Ефимов
Мать ребёнка: Рекина Гликерья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Малышева Анна Ефимова
Мать ребёнка: Рекина Гликерья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рекина Гликерья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рекина Гликерья Иванова
Смерть
Неизвестно