Устина (Никитина)
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1888
Муж: Андрей Ильин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1892
Дочь: Марина Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
25.03.1895
Сын: Гавриил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
04.10.1897
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
01.02.1900
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
30.04.1904
Сын: Афанасий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
30.08.1907
Дочь: Елизавета Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Рождение ребёнка
07.12.1912
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: Андрей Ильин
Смерть
Неизвестно