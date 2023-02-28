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Устина (Никитина)

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Место рождения

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Мишуры, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1888

Муж: Андрей Ильин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1892

Дочь: Марина Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.03.1895

Сын: Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1897

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1900

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1904

Сын: Афанасий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1907

Дочь: Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.12.1912

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: Андрей Ильин

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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