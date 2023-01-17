Кондратьев Кондрат Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Кондрат Яковлевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.07.1892

Дата смерти

02.09.1952

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1846 г.р.

Мать

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1892

Отец: Кондратьев Яков Кондратьев

Мать: Кондратьева Пелагея Артемьева

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
09.07.1892
Москва, город федерального значения Москва
№ 44. Родители: В доме Гвоздевой, Калужской губернии Тарусского уезда, Заваровской волости деревни Семеновской крестьянин Яков Кодратов Кондратьев и законная жена его Пелагея Артемиева, оба православн... Показать все
Смерть
02.09.1952
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