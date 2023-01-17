Кондратьев Кондрат Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.07.1892
Дата смерти02.09.1952
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1892
Крещение
09.07.1892
№ 44. Родители: В доме Гвоздевой, Калужской губернии Тарусского уезда, Заваровской волости деревни Семеновской крестьянин Яков Кодратов Кондратьев и законная жена его Пелагея Артемиева, оба православн... Показать все
Смерть
02.09.1952