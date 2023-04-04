Левская Евдокия Семёновна
Место рожденияКулакова Гора (Мустиничи), Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Дата рождения1819
Дата смерти1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Кулакова Гора (Мустиничи), Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Сафонов Иван Фёдорович
Кулакова Гора (Мустиничи), Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1852