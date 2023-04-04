Левская Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левская Евдокия Семёновна

Место рождения

Кулакова Гора (Мустиничи), Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулакова Гора (Мустиничи), Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Сафонов Яков Иванович

Отец ребёнка: Сафонов Иван Фёдорович

Кулакова Гора (Мустиничи), Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1852
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