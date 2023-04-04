Сафонов Яков Иванович
Место рожденияКулакова Гора (Мустиничи), Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Дата рождения1842
Дата смерти1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Сафонов Иван Фёдорович
Кулакова Гора (Мустиничи), Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Ирина Яковлевна
Мустиничи, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1895