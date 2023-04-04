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Сафонов Яков Иванович

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Место рождения

Кулакова Гора (Мустиничи), Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1895

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Сафонов Иван Фёдорович

Мать: Левская Евдокия Семёновна

Кулакова Гора (Мустиничи), Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Сафонов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Яковлевна

Мустиничи, Лодейнопольский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1895
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