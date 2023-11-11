Хернова (Ярова) Марья Савельевна Около 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хернова (Ярова) Марья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Яров Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Хернов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Хернов Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хернов Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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