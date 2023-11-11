Хернова (Ярова) Марья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Яров Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Хернов Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1916
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хернов Андрей Сергеевич
Смерть
Неизвестно