Яров Савелий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЯров Савелий

Яров Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1897 г.р.
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Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Хернова (Ярова) Марья Савельевна

Мать ребёнка: не указана

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