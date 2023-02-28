Котова Варвара Максимова
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.09.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1906
Дочь: Анастасия Никанорова
Отец ребёнка: Котов Никанор Денисов
Рождение ребёнка
29.07.1913
Дочь: Анна Никанорова
Отец ребёнка: Котов Никанор Денисов
Рождение ребёнка
31.12.1915
Дочь: Татьяна Никанорова
Отец ребёнка: Котов Никанор Денисов
Смерть
Неизвестно