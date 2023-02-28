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Котова Варвара Максимова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.09.1905

Муж: Котов Никанор Денисов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1906

Дочь: Анастасия Никанорова

Отец ребёнка: Котов Никанор Денисов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1913

Дочь: Анна Никанорова

Отец ребёнка: Котов Никанор Денисов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1915

Дочь: Татьяна Никанорова

Отец ребёнка: Котов Никанор Денисов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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