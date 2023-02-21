Гнусина Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнусина Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Гнусин Макар Васильевич

Отец ребёнка: Гнусин Василий Иванович

Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гнусин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Гнусин Василий Иванович

осужден 1933 реабилитирован 17 мая 1992 воевал, трижды был ранен 1914,1915, 1916 г жил в Москве, зав буфета кинотеатр Арс
Рождение ребёнка
16.02.1903

Дочь: Бороздина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гнусин Василий Иванович

Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнусин Василий Иванович

Смерть
1903
умерла при родах
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