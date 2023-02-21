Гнусина Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Гнусин Василий Иванович
Сеготь, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Гнусин Василий Иванович
осужден 1933 реабилитирован 17 мая 1992 воевал, трижды был ранен 1914,1915, 1916 г жил в Москве, зав буфета кинотеатр Арс
Рождение ребёнка
16.02.1903
Дочь: Бороздина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гнусин Василий Иванович
Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1903
умерла при родах