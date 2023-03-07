Бороздина (Гнусина) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1903
Дата смерти04.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1903
Отец: Гнусин Василий Иванович
Мать: Гнусина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
04.01.1922
Дочь: Мардер Евгения Федоровна
Отец ребёнка: Бороздин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
17.12.1925
Дочь: Мардер Лина Федоровна
Отец ребёнка: Бороздин Федор Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1928
Отец ребёнка: Бороздин Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1992