Бороздина (Гнусина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздина (Гнусина) Анна Васильевна

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Место рождения

Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

16.02.1903

Дата смерти

04.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1903

Отец: Гнусин Василий Иванович

Мать: Гнусина Наталья Петровна

Пучеж, Пучежский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.01.1922

Дочь: Мардер Евгения Федоровна

Отец ребёнка: Бороздин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
17.12.1925

Дочь: Мардер Лина Федоровна

Отец ребёнка: Бороздин Федор Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1928

Сын: Бороздин Олег Федорович

Отец ребёнка: Бороздин Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бороздин Федор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бороздин Федор Васильевич

Смерть
04.02.1992
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