Ермаченко (Параева) Домна Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.01.1891 ст.
Дата смерти05.08.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1891 ст.
Отец: Параев Иван Мокиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
12.01.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.
Дочь: Ермаченко Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Ермаченко Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
20.09.1914 ст.
Сын: Ермаченко Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Ермаченко Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
12.12.1919
Сын: Ермаченко Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Ермаченко Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
21.02.1926
Сын: Ермаченко Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Ермаченко Афанасий Никифорович
Смерть
05.08.1972