Ермаченко (Параева) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченко (Параева) Домна Ивановна

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Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.01.1891 ст.

Дата смерти

05.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1891 ст.

Отец: Параев Иван Мокиевич

Мать: Параева Анастасия Петровна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаченко Афанасий Никифорович

Крещение
12.01.1891 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.

Дочь: Ермаченко Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Ермаченко Афанасий Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1914 ст.

Сын: Ермаченко Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Ермаченко Афанасий Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.12.1919

Сын: Ермаченко Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Ермаченко Афанасий Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1926

Сын: Ермаченко Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Ермаченко Афанасий Никифорович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
05.08.1972
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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