Колобовникова Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Анисия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Колобовников Павел Максимович

Отец ребёнка: Колобовников Максим Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Колобовников Елизар Максимович

Отец ребёнка: Колобовников Максим Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агриппина Максимовна

Отец ребёнка: Колобовников Максим Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акулина Максимовна

Отец ребёнка: Колобовников Максим Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Колобовников Михаил Максимович

Отец ребёнка: Колобовников Максим Лаврентьевич

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Максим Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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