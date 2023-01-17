Колобовникова Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Колобовников Павел Максимович
Отец ребёнка: Колобовников Максим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Колобовников Елизар Максимович
Отец ребёнка: Колобовников Максим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агриппина Максимовна
Отец ребёнка: Колобовников Максим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акулина Максимовна
Отец ребёнка: Колобовников Максим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Колобовников Михаил Максимович
Отец ребёнка: Колобовников Максим Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно