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Колобовников Максим Лаврентьевич

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Колобовников Лаврентий Кириллович

Мать: Колобовникова Анна Михеевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Колобовников Павел Максимович

Мать ребёнка: Колобовникова Анисия Ивановна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Колобовников Елизар Максимович

Мать ребёнка: Колобовникова Анисия Ивановна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агриппина Максимовна

Мать ребёнка: Колобовникова Анисия Ивановна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акулина Максимовна

Мать ребёнка: Колобовникова Анисия Ивановна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Колобовников Михаил Максимович

Мать ребёнка: Колобовникова Анисия Ивановна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Анисия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
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