Колобовников Максим Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1823
Сын: Колобовников Павел Максимович
Мать ребёнка: Колобовникова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Колобовников Елизар Максимович
Мать ребёнка: Колобовникова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агриппина Максимовна
Мать ребёнка: Колобовникова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акулина Максимовна
Мать ребёнка: Колобовникова Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Колобовников Михаил Максимович
Мать ребёнка: Колобовникова Анисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно