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Евсеев Павел Афанасиев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Афанасий Евсевиев

Мать: ?

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.07.1893

Жена: Евсеева Агафия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1910

Сын: Григорий ст

Мать ребёнка: Евсеева Агафия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.01.1914

Сын: Евсеев Григорий Павлов

Мать ребёнка: Евсеева Агафия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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