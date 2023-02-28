Евсеев Павел Афанасиев
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Афанасий Евсевиев
Мать: ?
Бракосочетание
16.07.1893
Жена: Евсеева Агафия Иванова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1910
Сын: Григорий ст
Мать ребёнка: Евсеева Агафия Иванова
Рождение ребёнка
08.01.1914
Мать ребёнка: Евсеева Агафия Иванова
Смерть
Неизвестно