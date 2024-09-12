Царев Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения14.01.1928
Дата смерти16.04.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1928
Отец: Царев Петр Семенович
Мать: Царева Прасковья
Рождение ребёнка
До 1946
Сын: Бродягин Владимир
Мать ребёнка: Царева (Бродягина) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
До 1946
Дочь: Бродягина Валентина
Мать ребёнка: Царева (Бродягина) Екатерина Михайловна
Бракосочетание
12.04.1946
На момент бракосочетания проживали по адрес г. Сибай, ул. Советская 53 После проживали в комнате в трех/двухкомнатной квартире на первом этаже. После смерти мужа обменяли комнату на однокомнатную ква... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1948
Мать ребёнка: Царева (Бродягина) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
26.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Царева (Бродягина) Екатерина Михайловна
Смерть
16.04.1962
Делали шабашку на стройке он и его напарники (по словам жены они дружили, жили в соседних домах, дома перпендикулярно стояли, почти окна в окна), решили после смены выпить. Один из них пошел в магазин... Показать все