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Царев Федор Петрович

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Место рождения

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.01.1928

Дата смерти

16.04.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1928

Отец: Царев Петр Семенович

Мать: Царева Прасковья

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1946

Сын: Бродягин Владимир

Мать ребёнка: Царева (Бродягина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
До 1946

Дочь: Бродягина Валентина

Мать ребёнка: Царева (Бродягина) Екатерина Михайловна

Бракосочетание
12.04.1946

Жена: Царева (Бродягина) Екатерина Михайловна

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
На момент бракосочетания проживали по адрес г. Сибай, ул. Советская 53 После проживали в комнате в трех/двухкомнатной квартире на первом этаже. После смерти мужа обменяли комнату на однокомнатную ква... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1948

Сын: Царев Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Царева (Бродягина) Екатерина Михайловна

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Царева (Бродягина) Екатерина Михайловна

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Смерть
16.04.1962
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Делали шабашку на стройке он и его напарники (по словам жены они дружили, жили в соседних домах, дома перпендикулярно стояли, почти окна в окна), решили после смены выпить. Один из них пошел в магазин... Показать все

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