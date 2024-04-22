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Ходакова Наталья Игнатовна

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Ходаков Иван Астафьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Ходаков Евсей Иванович

Отец ребёнка: Ходаков Иван Астафьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Ходаков Иван Астафьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ходаков Иван Астафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходаков Иван Астафьевич

Смерть
1782
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
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