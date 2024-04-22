Ходакова Наталья Игнатовна
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Ходаков Иван Астафьевич
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Ходаков Иван Астафьевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Ходаков Иван Астафьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ходаков Иван Астафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1782