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Ходаков Евсей Иванович

Место рождения

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Ходаков Иван Астафьевич

Мать: Ходакова Наталья Игнатовна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ходаков Ерофей Евсеевич

Мать ребёнка: Ходакова Аксинья Григорьевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Ходаков Терентий Евсеевич

Мать ребёнка: Ходакова Аксинья Григорьевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Софья Евсеевна

Мать ребёнка: Ходакова Аксинья Григорьевна

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходакова Аксинья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Позже переведен в д.Притоны, Богородицкого уезда
Смерть
Неизвестно
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