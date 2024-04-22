Ходаков Евсей Иванович
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Ходакова Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Ходаков Терентий Евсеевич
Мать ребёнка: Ходакова Аксинья Григорьевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Софья Евсеевна
Мать ребёнка: Ходакова Аксинья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Позже переведен в д.Притоны, Богородицкого уезда
Смерть
Неизвестно