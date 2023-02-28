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Анна Никитино

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Карпушкин Тихон Фомин

Отец ребёнка: Карпушкин Фома Сергеев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Карпушкин Карп Фомин

Отец ребёнка: Карпушкин Фома Сергеев

с. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Отдан В Рекруты 1808 Денис Фомин

Отец ребёнка: Карпушкин Фома Сергеев

Смерть
Неизвестно
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