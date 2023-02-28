Анна Никитино
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Карпушкин Фома Сергеев
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Карпушкин Карп Фомин
Отец ребёнка: Карпушкин Фома Сергеев
с. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Отдан В Рекруты 1808 Денис Фомин
Отец ребёнка: Карпушкин Фома Сергеев
Смерть
Неизвестно