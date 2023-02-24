Карпушкин Фома Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпушкин Фома Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Около 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Карпушкин Сергей /Земец/

Мать: Афимия Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Карпушкин Тихон Фомин

Мать ребёнка: Анна Никитино

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Карпушкин Карп Фомин

Мать ребёнка: Анна Никитино

с. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Отдан В Рекруты 1808 Денис Фомин

Мать ребёнка: Анна Никитино

Смерть
Около 1829
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