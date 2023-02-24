Карпушкин Фома Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиОколо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Карпушкин Сергей /Земец/
Мать: Афимия Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Анна Никитино
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Карпушкин Карп Фомин
Мать ребёнка: Анна Никитино
с. Давыдовка, Николаевского района Ульяновской области
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Отдан В Рекруты 1808 Денис Фомин
Мать ребёнка: Анна Никитино
Смерть
Около 1829