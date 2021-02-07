Мальгина (Калегина) Нина Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1938
Дата смерти07.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1938
Рождение ребёнка
08.06.1961
Сын: Мальгин Александр Александрович
Отец ребёнка: Мальгин Александр Константинович
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1969
Сын: Мальгин Игорь Александрович
Отец ребёнка: Мальгин Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.02.2021