Мальгина (Калегина) Нина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгина (Калегина) Нина Кондратьевна

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Место рождения

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.03.1938

Дата смерти

07.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1938

Отец: Калегин Кондратий (Кодрат) Федотович

Мать: Калегина Феона Гавриловна

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1961

Сын: Мальгин Александр Александрович

Отец ребёнка: Мальгин Александр Константинович

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1969

Сын: Мальгин Игорь Александрович

Отец ребёнка: Мальгин Александр Константинович

Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальгин Александр Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
медсестра
Место жительства
Неизвестно
Нефтеюганск, город Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
07.02.2021
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