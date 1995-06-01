Калегина (Мерзлякова) Феона Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалегина (Мерзлякова) Феона Гавриловна

Калегина (Мерзлякова) Феона Гавриловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1904

Дата смерти

01.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1904

Отец: Мерзляков Гаврила Андроникович

Мать: Мерзлякова Агриппина (Аграфена) Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1928

Сын: Калегин Анатолий Кондратьевич

Отец ребёнка: Калегин Кондратий (Кодрат) Федотович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Калегина Нина Кондратьевна

Отец ребёнка: Калегин Кондратий (Кодрат) Федотович

Рождение ребёнка
20.03.1938

Дочь: Мальгина Нина Кондратьевна

Отец ребёнка: Калегин Кондратий (Кодрат) Федотович

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
санитарка
Место жительства
Неизвестно
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калегин Кондратий (Кодрат) Федотович

Смерть
01.06.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close