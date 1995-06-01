Калегина (Мерзлякова) Феона Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1904
Дата смерти01.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1904
Рождение ребёнка
05.05.1928
Сын: Калегин Анатолий Кондратьевич
Отец ребёнка: Калегин Кондратий (Кодрат) Федотович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Калегина Нина Кондратьевна
Отец ребёнка: Калегин Кондратий (Кодрат) Федотович
Рождение ребёнка
20.03.1938
Дочь: Мальгина Нина Кондратьевна
Отец ребёнка: Калегин Кондратий (Кодрат) Федотович
Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
санитарка
Место жительства
Неизвестно
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.1995