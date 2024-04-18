Казалетов Сергей Ефимович
Место рождения
Дата рождения01.10.1887
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWP-9DQS?i=33&cc=1921824&cat=1043872
Бракосочетание
22.01.1914 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 22.01.1914 Апухлицы запасной ефрейтор Сергей Ефимович 1ым браком Казалетов Апухлицы крестьянская девица Анна Понкратьев... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1921
Сын: Козалетов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Козалетова Анна Понкратьевна
Место жительства
С 25.08.1935
Квартира 133 (по новому 131) ЦГА СПб. ф.Р-7965 оп.136 д.1922 Домовая книга прописки граждан по адресу: пр. Международный, д. 7, Р - Я
Смерть
?.03.1942