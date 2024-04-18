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Казалетов Сергей Ефимович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.10.1887

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887

Отец: Казалетов Ефим Захарович

Мать: Козалетова Мария Корниловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTWP-9DQS?i=33&cc=1921824&cat=1043872
Бракосочетание
22.01.1914 ст.

Жена: Козалетова Анна Понкратьевна

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 22.01.1914 Апухлицы запасной ефрейтор Сергей Ефимович 1ым браком Казалетов Апухлицы крестьянская девица Анна Понкратьев... Показать все
Рождение ребёнка
02.01.1921

Сын: Козалетов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Козалетова Анна Понкратьевна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 25.08.1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Квартира 133 (по новому 131) ЦГА СПб. ф.Р-7965 оп.136 д.1922 Домовая книга прописки граждан по адресу: пр. Международный, д. 7, Р - Я
Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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