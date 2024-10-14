Шестаков Михаил Анисимович
мужской, родился 1788
умер До 1838
ОтецШестаков Анисим Степанович1764 г.р.
МатьШестакова Ульяна Никитична1766 г.р.
Супруги
Шестакова Надежда Семеновна1791 г.р.
Дети
(Шестакова) Дарья Михайловна1809 г.р.
Шестаков Ефим Михайлович1815 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Шестакова) Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Шестакова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Шестакова Надежда Семеновна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Шестакова) Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Шестакова Надежда Семеновна
Смерть
До 1838