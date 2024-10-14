Шестаков Михаил Анисимович 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Шестаков Михаил Анисимович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1788

умер До 1838

Отец
Шестаков Анисим Степанович1764 г.р.
Мать
Шестакова Ульяна Никитична1766 г.р.
Супруги
Шестакова Надежда Семеновна1791 г.р.
Дети
(Шестакова) Дарья Михайловна1809 г.р.
Шестаков Ефим Михайлович1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Шестаков Анисим Степанович

Мать: Шестакова Ульяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Шестакова) Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Шестакова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Шестаков Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Шестакова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Шестакова) Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Шестакова Надежда Семеновна

Смерть
До 1838

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