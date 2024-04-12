Борисов (Колышкин) Иван Борисович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1911 ст.
Мать ребёнка: Борисова Васса Мефодьевна
Шувалиха, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Фамилия отца в метрической книге - Колышкин. Восприемники: «села Пушнина псаломщик Константин Василиев Никольский и деревни Шувалихи девица Александра Иоаннова Колышкина».
Смерть
Неизвестно