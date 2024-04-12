Борисов (Колышкин) Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов (Колышкин) Иван Борисович

Место рождения

Пушнино, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушнино, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.09.1911 ст.

Сын: Борисов Иван Иванович

Мать ребёнка: Борисова Васса Мефодьевна

Шувалиха, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Фамилия отца в метрической книге - Колышкин. Восприемники: «села Пушнина псаломщик Константин Василиев Никольский и деревни Шувалихи девица Александра Иоаннова Колышкина».
Смерть
Неизвестно
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