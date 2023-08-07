Борисова Васса Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Васса Мефодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1911 ст.

Сын: Борисов Иван Иванович

Отец ребёнка: Борисов Иван Борисович

Шувалиха, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Фамилия отца в метрической книге - Колышкин. Восприемники: «села Пушнина псаломщик Константин Василиев Никольский и деревни Шувалихи девица Александра Иоаннова Колышкина».
Смерть
Неизвестно
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