Борисова Васса Мефодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
12.09.1911 ст.
Отец ребёнка: Борисов Иван Борисович
Шувалиха, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Фамилия отца в метрической книге - Колышкин. Восприемники: «села Пушнина псаломщик Константин Василиев Никольский и деревни Шувалихи девица Александра Иоаннова Колышкина».
Смерть
Неизвестно