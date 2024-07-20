Степашкин Павел Георгиевич
Место рождения
Дата рождения21.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Учитель физики или математики
Рождение ребёнка
16.11.1974
Дочь: Гостева (Степашкина) Вероника Павловна
Мать ребёнка: Степашкина (Кыштымова) Анна Сергеевна
Хета, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край