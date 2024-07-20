Степашкин Павел Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепашкин Павел Георгиевич

Степашкин Павел Георгиевич

Место рождения

Усть-Пит, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

21.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Пит, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Учитель физики или математики
Рождение ребёнка
16.11.1974

Дочь: Гостева (Степашкина) Вероника Павловна

Мать ребёнка: Степашкина (Кыштымова) Анна Сергеевна

Хета, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.