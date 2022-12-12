село Усть-Пит, село Усть-Пит, Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Усть-Пит

Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
384Усть-Питское (Пятница), с. каз.при р. Енисее.8215152412Церковь православная 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Анциферовская волость
472Усть-Питское, с., на р. Енисее; церк. Христорожд. [2]13464516

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Енисейский район
166478Усть-Питсело58°59'91°46'O-46-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Енисейский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Питский сельсовет
4615455101с Усть-Пит#Н/Д
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