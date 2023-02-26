Феона (Феодосия) Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1820
Сын: Тихон Иванов
Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов
Рождение ребёнка
10.06.1824
Дочь: Акилина Иванова
Отец ребёнка: Яскин Иван Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яскин Иван Иосифов
Смерть
Неизвестно