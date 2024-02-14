Хусаинова (Тазетдинова) Хусниямал Хазиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусаинова (Тазетдинова) Хусниямал Хазиевна

Хусаинова (Тазетдинова) Хусниямал Хазиевна

Место рождения

?

Дата рождения

?.03.1913

Дата смерти

?.03.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1909 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1913

Отец: Тазетдинов Хази

Мать: Тазетдинова Гайша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Закир Файзуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хусаинов Закир Файзуллович

Рождение ребёнка
15.04.1937

Сын: Хусаинов Роберт Закирович

Отец ребёнка: Хусаинов Закир Файзуллович

Рождение ребёнка
16.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хусаинов Закир Файзуллович

Смерть
?.03.1993
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.