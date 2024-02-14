Хусаинова (Тазетдинова) Хусниямал Хазиевна
Место рождения?
Дата рождения?.03.1913
Дата смерти?.03.1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1913
Отец: Тазетдинов Хази
Мать: Тазетдинова Гайша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хусаинов Закир Файзуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.04.1937
Сын: Хусаинов Роберт Закирович
Отец ребёнка: Хусаинов Закир Файзуллович
Рождение ребёнка
16.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хусаинов Закир Файзуллович
Смерть
?.03.1993
Похороны
Неизвестно