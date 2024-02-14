Хусаинов Закир Файзуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусаинов Закир Файзуллович

Хусаинов Закир Файзуллович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Хусаинов Файзулла Аглиуллович

Мать: Хусаинова (Юсупова) Гадельбану Хайретдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Тазетдинова) Хусниямал Хазиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова (Тазетдинова) Хусниямал Хазиевна

Военная служба
Неизвестно
Хусаинов Закир Файзуллович ст. политрук В архив Последнее место службы 9 вбр. ( 9 вбр. ) Дата выбытия __.01.1943 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ЦАМО
Рождение ребёнка
15.04.1937

Сын: Хусаинов Роберт Закирович

Мать ребёнка: Хусаинова (Тазетдинова) Хусниямал Хазиевна

Рождение ребёнка
16.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хусаинова (Тазетдинова) Хусниямал Хазиевна

Смерть
?.01.1943
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.