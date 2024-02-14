Хусаинов Закир Файзуллович
Место рожденияд.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР
Дата рождения1909
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусаинова (Тазетдинова) Хусниямал Хазиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Хусаинов Закир Файзуллович ст. политрук В архив Последнее место службы 9 вбр. ( 9 вбр. ) Дата выбытия __.01.1943 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ЦАМО
Рождение ребёнка
15.04.1937
Сын: Хусаинов Роберт Закирович
Мать ребёнка: Хусаинова (Тазетдинова) Хусниямал Хазиевна
Рождение ребёнка
16.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хусаинова (Тазетдинова) Хусниямал Хазиевна
Смерть
?.01.1943
Причина смерти: Пропал без вести
Похороны
Неизвестно