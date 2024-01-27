Стрельников Strelnikov Алексей Alexei Харлампиевич Harlamovoch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Strelnikov Алексей Alexei Харлампиевич Harlamovoch

Место рождения

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрельников Харлампий Иванович

Мать: Стрельникова Федосья

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ekaterina Isaievna

Смерть
Неизвестно
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