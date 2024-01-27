Стрельников Strelnikov Алексей Alexei Харлампиевич Harlamovoch
Место рожденияРоссийская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ekaterina Isaievna
Смерть
Неизвестно