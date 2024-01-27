Стрельникова Федосья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Флона Харлампиевна
Отец ребёнка: Стрельников Харлампий Иванович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1848
Сын: Стрельников Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Стрельников Харлампий Иванович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Устинья Харлампиевна
Отец ребёнка: Стрельников Харлампий Иванович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Хрестинья Харлампиевна
Отец ребёнка: Стрельников Харлампий Иванович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельников Strelnikov Алексей Alexei Харлампиевич Harlamovoch
Отец ребёнка: Стрельников Харлампий Иванович
Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно