Стрельникова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова Федосья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Флона Харлампиевна

Отец ребёнка: Стрельников Харлампий Иванович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1848

Сын: Стрельников Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Стрельников Харлампий Иванович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Устинья Харлампиевна

Отец ребёнка: Стрельников Харлампий Иванович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Хрестинья Харлампиевна

Отец ребёнка: Стрельников Харлампий Иванович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельников Strelnikov Алексей Alexei Харлампиевич Harlamovoch

Отец ребёнка: Стрельников Харлампий Иванович

Российская империя, Тифлисская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Смерть
Неизвестно
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