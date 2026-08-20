Шевич ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
мужской, родился 14.05.1868
умер 08.04.1932
Мать(Кругликова) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА1848 г.р.
ОтецШевич ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ1834 г.р.
Супруги
(Фену) НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА06.09.1871 г.р.
Дети
(Шевич) НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА1895 г.р.
(Шевич) НИНА ДМИТРИЕВНА13.05.1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868
Бракосочетание
1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Шевич) НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: (Фену) НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
13.05.1901
Дочь: (Шевич) НИНА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: (Фену) НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Смерть
08.04.1932