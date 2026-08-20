Шевич ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 14.05.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Шевич ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 14.05.1868

умер 08.04.1932

Мать
(Кругликова) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА1848 г.р.
Отец
Шевич ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ1834 г.р.
Супруги
(Фену) НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА06.09.1871 г.р.
Дети
(Шевич) НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА1895 г.р.
(Шевич) НИНА ДМИТРИЕВНА13.05.1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1868

Отец: Шевич ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Мать: (Кругликова) ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА

Бракосочетание
1894

Жена: (Фену) НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Шевич) НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: (Фену) НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
13.05.1901

Дочь: (Шевич) НИНА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: (Фену) НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Смерть
08.04.1932

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