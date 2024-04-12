Делиева Мария Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Рождение ребёнка
1888
Сын: Делиев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич
Бракосочетание
До 1888
Рождение ребёнка
24.10.1889
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич
ГАДО , Ф - 426-1-6, м/к 1889г.,лист18.зап-40
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Василиса Васильевна
Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Делиев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Делиев Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно