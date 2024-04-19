Федориненко Михаил Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федориненко Михаил Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазур (Петрухина) Ираида Абрамовна

Рождение ребёнка
02.02.1965

Сын: Федориненко Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Мазур (Петрухина) Ираида Абрамовна

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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