Федориненко Михаил Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1965
Сын: Федориненко Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Мазур (Петрухина) Ираида Абрамовна
Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно