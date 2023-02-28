Аполлонов Гавриил Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1879
Отец: Василий Аполлонович
Мать: Агафья Ивановна
Бракосочетание
11.02.1905
Рождение ребёнка
27.10.1905
Сын: Аполлонов Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Аполлонова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
01.02.1911
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Аполлонова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.
Сын: Аполлонов Пётр Гаврилович
Мать ребёнка: Аполлонова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
29.03.1916
Дочь: Матрёна Гавриловна
Мать ребёнка: Аполлонова Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно