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Аполлонов Гавриил Васильевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1879

Отец: Василий Аполлонович

Мать: Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.02.1905

Жена: Аполлонова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
27.10.1905

Сын: Аполлонов Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Аполлонова Анна Антоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1911

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Аполлонова Анна Антоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.

Сын: Аполлонов Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: Аполлонова Анна Антоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1916

Дочь: Матрёна Гавриловна

Мать ребёнка: Аполлонова Анна Антоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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