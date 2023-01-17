Аполлонова (Салина) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАполлонова (Салина) Анна Антоновна

Аполлонова (Салина) Анна Антоновна

avatar

Место рождения

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.02.1905

Муж: Аполлонов Гавриил Васильевич

Рождение ребёнка
27.10.1905

Сын: Аполлонов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Аполлонов Гавриил Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1911

Дочь: Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Аполлонов Гавриил Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.

Сын: Аполлонов Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Аполлонов Гавриил Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1916

Дочь: Матрёна Гавриловна

Отец ребёнка: Аполлонов Гавриил Васильевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close