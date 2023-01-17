Аполлонова (Салина) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1905
Рождение ребёнка
27.10.1905
Сын: Аполлонов Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Аполлонов Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1911
Дочь: Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Аполлонов Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.
Сын: Аполлонов Пётр Гаврилович
Отец ребёнка: Аполлонов Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
29.03.1916
Дочь: Матрёна Гавриловна
Отец ребёнка: Аполлонов Гавриил Васильевич
Смерть
Неизвестно