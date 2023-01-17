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Василий Аполлонович

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Место рождения

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

До 1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Радищево, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.10.1863

Жена: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Михайлова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.04.1871 ст.

Сын: Аполлонов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1879

Сын: Аполлонов Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1889
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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