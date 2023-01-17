Василий Аполлонович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиДо 1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1863
Жена: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Михайлова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1871 ст.
Сын: Аполлонов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1879
Сын: Аполлонов Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Смерть
До 1889