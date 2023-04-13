Кодесс (Кодесс) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Кодесс Хайм
Мать: Кодесс Фрида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Николай
Смерть
1990