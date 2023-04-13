Кодесс Хайм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодесс Хайм

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1903

Сын: Кодесс Зиновий

Мать ребёнка: Кодесс Фрида

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кодесс Изабелла

Мать ребёнка: Кодесс Фрида

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кодес Соломон

Мать ребёнка: Кодесс Фрида

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кодесс Владимир

Мать ребёнка: Кодесс Фрида

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кодесс Петр

Мать ребёнка: Кодесс Фрида

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Кодесс Раиса

Мать ребёнка: Кодесс Фрида

Рождение ребёнка
25.11.1918

Дочь: Каминер Римма Ефимовна

Мать ребёнка: Кодесс Фрида

Смерть
1949
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