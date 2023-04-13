Кодесс Хайм
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1903
Сын: Кодесс Зиновий
Мать ребёнка: Кодесс Фрида
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кодесс Изабелла
Мать ребёнка: Кодесс Фрида
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кодес Соломон
Мать ребёнка: Кодесс Фрида
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кодесс Владимир
Мать ребёнка: Кодесс Фрида
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кодесс Петр
Мать ребёнка: Кодесс Фрида
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Кодесс Раиса
Мать ребёнка: Кодесс Фрида
Рождение ребёнка
25.11.1918
Дочь: Каминер Римма Ефимовна
Мать ребёнка: Кодесс Фрида
Смерть
1949